Trabzon'da Karne Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Karne Şenliği düzenlendi

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği'nde öğrenciler, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocuklarla bir araya gelerek tatillerinde bol bol kitap okumalarını önerdi ve öğrencilere çanta hediye etti.

14.06.2024 16:53
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Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince "Karne Şenliği" organize edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, karnesini alan öğrenciler, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'ndaki şenlikte çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, palyaço gösterisinin de yapıldığı şenlikte çocuklarla bir araya geldi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Kaya, "Çocuklarımız uzun bir zamandır ders, okul koşturması içinde yoruldular, dinlenmeyi hak ettiler. İnşallah en güzel şekilde dinlenecekler, tatillerini güzelce geçirecekler ve önümüzdeki okul dönemine de çok güzel hazırlanacaklar. Her bir çocuğumuza güzel ve iyi tatiller diliyorum. Bir ağabeyleri, büyükleri olarak da onlara tatillerinde bol bol kitap okumayı öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, öğrencilere içerisinde boyama ve okuma kitaplarının da bulunduğu çanta hediye etti.

Kaynak: AA

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