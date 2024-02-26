Trabzon'da kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Trabzon\'da kaza: 2\'si ağır 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan 2 kişi kurtarıldı. Yaralanan 6 kişi ise Trabzon ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

26.02.2024 00:09  Güncelleme: 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomibilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İlçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Vakfıkebir, İtfaiye, Trabzon, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 01:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement