Trabzon\'da mahsur kalan turist kurtarıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylaya giderken mahsur kalan turist kurtarıldı.
Özel otomobil ile gezmek için Multat Yaylası Karakaya Tepesi'ne gitmek isteyen yabancı uyruklu turist, yanlışlıkla ulaşıma kapalı araziye girerek mahsur kaldı.
Araçtan inerek yayladaki bir eve kadar yürüyen turist, vatandaşlardan yardım istedi.
Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Çaykara Belediyesi ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından otomobilin bulunduğu alana ulaştı.
Sağlık durumu iyi olan turist, bulunduğu yerden alınarak ilçe merkezine getirildi.
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