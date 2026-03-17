Trabzon\'da mezarlıklarda bakım ve onarım yapıldı

Trabzon'da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkların bakım ve onarımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince Sülüklü Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği ve ildeki 669 şehit mezarında temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Sülüklü, Bostancı, Boztepe ve Uğurlu mahallelerindeki mezarlıklar başta olmak üzere, tüm mezarlıklarla ilgili gelen temizlik talepleri ekiplerce karşılandı.