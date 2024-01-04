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Trabzon'da mobil mamografi aracı kanser taramalarına hizmet verecek - Son Dakika
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Trabzon'da mobil mamografi aracı kanser taramalarına hizmet verecek

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarına katılımın artırılması amacıyla mobil mamografi aracını Maçka ilçesinde hizmete açtı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ekrem Yıldırım, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, 40-69 yaş aralığındaki kadınları araca beklediklerini söyledi. Aracın 12 Ocak'a kadar hizmet vereceği ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Trabzon\'da mobil mamografi aracı kanser taramalarına hizmet verecek
04.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:49
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Trabzon Sağlık Müdürlüğünce kanser taramalarına katılımın artırılması amacıyla mobil mamografi aracı 12 Ocak'a kadar Maçka'da hizmet verecek.

Ali Kemal Aktürk Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde park eden araçtaki çalışanlarla bir araya gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ekrem Yıldırım, kadınlarda görülen kanserler içerisinde ilk sırada meme kanserinin yer aldığını söyledi.

Yıldırım, amaçlarının kentteki kanser tarama oranlarının etkin düzeylere ulaşması olduğunu ifade ederek, "Halkımızın kanser taramalarına katılımının artırılması amacı ile mobil mamografi aracı halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. 40-69 yaş aralığındaki kadınları meme kanseri taramalarını yaptırmak üzere aracımıza bekliyoruz." dedi.

Aracın 12 Ocak'a kadar toplum sağlığı merkezinde hizmet vereceğini aktaran Yıldırım, erken teşhisin hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da mobil mamografi aracı kanser taramalarına hizmet verecek - Son Dakika
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