Trabzon\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atölyeyi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
