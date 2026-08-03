Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemin ilk sıralarında Can Uzun yer alıyor. Yaz transfer döneminin başından bu yana milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde son aşamaya geldi.

SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, bu hafta Eintracht Frankfurt ile son görüşmelerini gerçekleştirerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Can Uzun'un da Galatasaray'ın sportif projesine olumlu yaklaştığı belirtilirken, gözler iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarına çevrildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, hem 10 numara hem de ikinci forvet olarak görev yapabilen Can Uzun'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

Yerli statüsünde forma giyebilecek olması ve uzun yıllar katkı sağlayabilecek potansiyele sahip bulunması nedeniyle genç futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

HEDEF BU HAFTA BİTİRMEK

Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta Frankfurt ile bonservis görüşmelerini hızlandıracağı ve şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde resmiyete dökmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın yakından takip ettiği genç yıldızı kadrosuna katarak hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor.