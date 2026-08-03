Enflasyon rakamları belli oldu - Son Dakika
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Enflasyon rakamları belli oldu

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar piyasa beklentilerinin altında kalırken yıllık bazda en yüksek artış eğitimde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları belli oldu

BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Beklenti anketinde enflasyonun aylık yüzde 2, yıllık rakamın ise yüzde 32 seviyesine gelmesi tahmin ediliyordu.

ENFLASYON YÜZDE 32'NİN ALTINA İNDİ

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamını aylık bazda yüzde 0,99 seviyesinde açıklamıştı. Buna göre enflasyonda aylık bazda hızlanma görülürken yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 32 seviyesinin altına indi.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE 31,90 OLDU

Kira artışlarında yasal tavanı belirleyen TÜFE 12 aylık ortalaması, Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 31,90 olarak hesaplandı. Böylece Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,90 oldu.

Enflasyon rakamları belli oldu

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 37,53

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53 artış, ulaştırmada yüzde 30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

Enflasyon rakamları belli oldu

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61 artış, ulaştırmada yüzde 2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 30,98 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde ,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,28 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 27,83 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 28,96 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81 artış, imalatta yüzde 28,96 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69 artış ve su temininde yüzde 28,85 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,79 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,46 artış, enerjide yüzde 26,62 artış ve sermaye mallarında yüzde 21,28 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,06 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22 azalış, imalatta yüzde 1,06 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,65 artış ve su temininde yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,33 artış, enerjide yüzde 4,83 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,09 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon rakamları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hıdır null Hıdır null:
    yalan 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Kara Mehmet Kara:
    Gercek enflasyon en az P 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    at yalanı 4 0 Yanıtla
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