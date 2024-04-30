Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon\'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeni henüz belirlenememiş olup, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelmiştir ve soruşturma başlatılmıştır.

30.04.2024 16:29
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortahisar Mahallesi Sarayatik Camii Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bir bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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