Trabzon'da Öğretmenlerden Oluşan Koro Konser Verdi - Son Dakika
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Trabzon'da Öğretmenlerden Oluşan Koro Konser Verdi

Trabzon\'da Öğretmenlerden Oluşan Koro Konser Verdi

Trabzon Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerden oluşan bir koro konser verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, 'Yüzüncü Yılın Ruhu' temalı resim sergisi ve 'Eğilmez Başın Gibi' adlı Türk halk müziği konseri de düzenlendi. Şef Yıldıray Cihanoğlu'nun yönetimindeki 40 kişilik öğretmen korosu, solo şarkılar da seslendirdi. Konser, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve kamu kurum müdürleri tarafından da izlendi. Karakaş, program sonunda yaptığı konuşmada, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bu yıl üçüncü konserlerini verdiklerini belirtti.

16.05.2024 13:32
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Trabzon'da Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yüzüncü Yılın Ruhu" temalı resim sergisi ve "Eğilmez Başın Gibi" adlı Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Şef Yıldıray Cihanoğlu'nun yönetimindeki 40 kişilik öğretmen korosu, solo şarkılar da seslendirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konseri, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve kamu kurum müdürleri de izledi.

Karakaş, program sonunda yaptığı konuşmada, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, bu yıl üçüncü konserlerini verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gürkan Demirkale, Ortahisar, Trabzon, Kültür, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Öğretmenlerden Oluşan Koro Konser Verdi - Son Dakika

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