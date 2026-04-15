Trabzon'da Ormancılık Yarışmaları Başladı

15.04.2026 17:32
Araklı'da düzenlenen yarışmalarda 6 bölgeden ekipler zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

TRABZON'un Araklı ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Ormancılık Yarışmaları' başladı. Ormancılık faaliyetlerinin daha yakından tanıtılması ve doğa bilincinin artırılması amacıyla planlanan yarışmaların Trabzon etabında 6 bölgeden ekipler, zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Orman Genel Müdürlüğü organizasyonunda 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ormancılık yarışmaları başladı. Araklı ilçesi Turup Millet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, Sürmene Orman İşletme Şefliği ev sahipliği yaptı. Geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışma kapsamında, ilk olarak Trabzon bölge seçmeleri gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmada; Trabzon, Artvin, Erzurum, Giresun, Sinop ve Amasya bölgelerinden gelen ekipler, orman oryantiring, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti, mesaha ve kayıt, hedefe atış, orman yangınlarına müdahale parkurlarında kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların hem mesleki bilgi ve becerilerin sergilenmesine hem de kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Ormancılık faaliyetlerinin daha yakından tanıtılması ve doğa bilincinin artırılması amacıyla planlanan etkinlikler, bölge müdürlüklerinin de katılımıyla geniş kapsamlı bir organizasyona dönüştü.

'HER BİR FELAKETTE ORTAK HAREKET EDİYORUZ'

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, ekip olarak çalışabilmenin önemine değinerek, "Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla beraber bu yıl ülke genelinde tüm Orman Genel Müdürlüklerimizle beraber ormancılık olimpiyatlarının yapılmasına müteakip her bölge kendi içerisinde takımlarını belirledi. Burada da ana final yarışması 1 hafta kala bölgeler arası final yarışması için toplandık. Toplamda 6 ekiple bugün buradayız. Rutin olarak yaptığımız işleri, günümüzde gerek büyük yangınlar olsun, depremler olsun her bir felakette ortak hareket ediyoruz. Ekip olarak çalışabilmenin pratikliğini kazanmak, yarışın iş ve işleyişin teorisini geliştirmek ve birlikte hareket etmenin amacıyla olimpiyatlarımızı yapıyoruz" dedi.

'KIYASIYA BİR MÜCADELE VAR'

Yarışmaya Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nden katılan Mücahit Özgöret, "Sinop'taki yarışmada 1'inci geldik. Burada Trabzon Karadeniz Bölge birinciliği için yarışıyoruz. Bundan sonra Türkiye geneli Ankara yarışları var. İnşallah yarışmada yaptığımız performans yeterli olur. Kıyasıya bir mücadele var. Burada yangınlarda ne türlü müdahaleler uyguladığımızı görüyorlar. Burada yangının baştan sona halini uyguluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

