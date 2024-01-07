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Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon\'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
07.01.2024 - 00:55,
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TRABZON'un Sürmene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampolde devrilip, ters duran otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi.  Önder Küçük yönetimindeki 37 NB 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atan otomobil ters dururken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Asiye Küçük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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