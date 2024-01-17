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Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 Bin 914 Öğrenci Ziyaret Etti - Son Dakika
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Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 Bin 914 Öğrenci Ziyaret Etti

Trabzon'da Kasım 2023'te açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 bin 914 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ziyaret etti. Merkezde astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik ve fen bilimleri alanlarında atölye çalışmaları ve eğitimler de veriliyor.

Trabzon\'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi\'ni 11 Bin 914 Öğrenci Ziyaret Etti
17.01.2024 - 13:25,
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Trabzon'da Kasım 2023'te açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 bin 914 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol ile 11 bin 914 ilkokul ve ortaokul öğrencisi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Protokol kapsamında 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar 60 bin öğrencimizin bilim merkezini ziyaret etmesi hedeflenmektedir."

Pazarkapı mevkisinde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan merkezde, astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 5 alanda atölye öğrencilere hizmet veriyor.

Dene-yap atölyesi de bulunan merkezde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama gibi eğitimlerin de sağlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 Bin 914 Öğrenci Ziyaret Etti - Son Dakika
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