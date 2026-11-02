Trabzon\'da polis, 3 üniversitede 2 bin 500 öğrenciye dijital güvenlik eğitimi verdi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında kentteki üniversite öğrencilerini "terör örgütlerinin faaliyetlerine, siber suçlara ve internet dolandırıcılığına" karşı bilinçlendirip dijital güvenlik konusundaki farkındalıklarını artırıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi kampüslerinde stantlar kurdu.

Çalışmayla öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin desteklenmesi, olası olumsuz olayların önlenmesi ve polis-öğrenci ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Ekipler, hazırladıkları broşür ve sunumlarla öğrencilere terör örgütlerinin gençlere yaklaşım biçimleri, eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetleri hakkında bilgi veriyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de güvenli internet kullanımı, bilişim dolandırıcılığı, sahte internet siteleri, oltalama yöntemleri, sanal zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve kişisel verilerin korunması konularında bilgilendirme yapıyor.

Öğrencilerin dijital güvenlik konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasında katılımcılar soruları yanıtlayarak hem bilgilerini sınıyor hem de çeşitli hediyeler kazanıyor.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında kent meydanı, üniversite kampüsleri ve çevresi ile işlek noktalardaki billboard???????, dijital ekran ve afişler aracılığıyla da öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli suç araştırma ve soruşturma uzmanı İlhan Tozluyurt, AA muhabirine, proje kapsamında üç üniversitede öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Çalışmada farklı şubelerin kendi görev alanlarına ilişkin bilgilendirme yaptığını belirten Tozluyurt, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün "Terörsüz Türkiye" kapsamında öğrencilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Tozluyurt, siber suçlarla mücadele kapsamında güvenli internet kullanımı, IBAN kiralama, yasa dışı bahis ve sanal kumar konularında bilgi verdiklerini anlatarak, öğrencilerin bilgilerini ölçmek amacıyla küçük bir yarışma düzenlediklerini kaydetti.

Güvenlik Şube Müdürlüğünün de kendi görev alanında bilgilendirmeler yaptığını dile getiren Tozluyurt, Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin ise KADES uygulamasını tanıttığını belirtti.

"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz"

Üniversite öğrencilerinin korunması ve kötü niyetli kişilerin gençler üzerindeki olası etkilerinin önlenmesinin önemine dikkati çeken Tozluyurt, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve onlara bırakacağımız miras eğitimden başka bir şey değil. Onları ne kadar bilinçlendirir ne kadar bilgilendirirsek geleceğimizin o kadar güvenli olacağına, güven altında olacağına inanıyoruz. Özellikle üniversitelerdeki öğrenci kardeşlerimizin korunup kollanması gerekmekte. Bu korunup kollanma eğer bizler tarafından yapılmazsa, biz ve sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilmezse bu boşluğu başka alanlar, başka kişiler doldurur. O zaman da istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz."

Emniyet teşkilatının öğrencilere her zaman destek olmaya hazır olduğunu vurgulayan Tozluyurt, gençlerin güvenli gelecek ve siber güvenlik konularındaki bilgilendirmeleri takip etmelerini istedi.

Proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını bildiren Tozluyurt, gençlerle bire bir sohbet ederek broşürlerde yer alan konuları anlattıklarını, bilgilendirme çalışmalarını çay ve kahve ikramları eşliğinde sürdürdüklerini sözlerine ekledi.