Trabzon'da Ramazan'da Balık Bolluğu

04.03.2026 11:00
Ramazan ayında hamsi ve istavrit, Trabzon tezgahlarında en çok tercih edilen balıklar oldu.

TRABZON'da balık tezgahlarında hareketlilik sürerken, bolca avlanan hamsi ve istavrit, ramazan ayında en çok tercih edilen balık çeşitlerinden oldu.

Ramazan ayında balık çeşitleri tezgahlarda yerini alırken, bolca avlanan hamsi ve istavrit, halkın ilk tercihleri arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali'nde hamsi ve istavritin kilosu 100, alabalık 300, çipura 500, levrek ve çinekop 600, somon ise 300-400 lira arasında satışa sunuluyor. Ramazan ayı dolayısıyla balığa ilginin düşük olduğunu ifade eden balıkçılar, ileriki günlerde satışların artmasını bekliyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, ramazanda balık tezgahlarındaki hareketliliğin az olduğunu ifade ederek, "Tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Vatandaşların talebinin balıktan yana olmasını bekliyoruz. Ramazan olmasaydı daha bereketli satışlar olurdu. İnsanlar bugünlerde tavuk ve güveç çeşitlerine yöneliyor. Balık tezgahlarındaki hareketlilik, biraz sakin geçiyor. Hamsi ve istavrit bereketi var, diğer balık çeşitleri de deniz şartlarından dolayı az çıkıyor. Ramazandan önce hamsi yoktu, inşallah ramazandan sonra aynı bollukla ilerler. Fiyatlar da uygun, 75-100 lira arasında değişiyor. Sağlık açısından da bolca balık tüketilmeli" dedi.

'İFTAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK BALIK'

Balıkçı Emin Avcı, tezgahlarda hamsi ve istavritin bol olduğunu belirterek, "Ramazan ayı güzel geçiyor. Çoğunlukla istavrit ve hamsi satılıyor. Fiyatlar da uygun. Balıktan ucuz bir şey yok. Hamsi ve istavrit böyle bollukla devam eder. Kilosu 100 lira. Buğulaması ve kızartması iftar menüsü için tercih edilebilir. Bazı vatandaşlar somon da alıyor" ifadelerini kullandı.İftar menüsü için istavrit aldığını söyleyen müşteri Arif Can Şahin, "Bu akşam iftar için istavrit aldım. Balık şehri Trabzon'da, tezgahlardaki fiyatları uygun buldum. İftar için en iyi seçenek balık olarak görünüyor. Hamsi de güzel, taze ve yerli, lezzetli de oluyor. Sağlık ve fiyat açısından uygun bir seçenek oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

