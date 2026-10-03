Trabzon'da sağlık personeli, atıl fındık bahçesinden 1 ton İsabella üzümü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da sağlık personeli, atıl fındık bahçesinden 1 ton İsabella üzümü bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da sağlık personeli, atıl fındık bahçesinden 1 ton İsabella üzümü bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 28 yıllık sağlık personeli, yaklaşık 10 yıldır atıl olan 3 dönümlük fındık bahçesine devlet desteğiyle İsabella üzümü dikti. Yüzde 60 destek alan üretici, bu yıl ilk kez yaklaşık 1 ton ürün beklerken gelecek yıl 6 ton hedefliyor.

Trabzon'da 28 yıllık sağlık personeli Yeşim Hellaç Elmas, yaklaşık 10 yıldır atıl durumdaki fındık bahçesinde devlet desteğiyle İsabella üzümü üretti.

Ortahisar ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki anestezi sekreteri Elmas, dedesinden babasına, babasından da 28 yıl önce kardeşleriyle kendisine kalan 3 dönümlük fındık bahçesini yeniden tarıma kazandırmak için 5 yıl önce çalışma başlattı.

İşinin ve özel hayatının yoğunluğu nedeniyle uzun yıllar yeterince ilgilenemediği eğimli arazide fındığa alternatif ürün yetiştirmek isteyen Elmas, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek araştırma yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırlanan "İsabella Üzüm Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nden yararlanan Elmas, 3 yıl önce temizlenen bahçesine 130 kök üzüm fidanı dikerek telli terbiye bağ sistemi kurdu.

Karadeniz'in yöresel ürünleri arasında yer alan ve "kokulu üzüm" olarak da bilinen İsabella üzümünü arazisinde yetiştiren Elmas, yüzde 60 devlet desteği aldığı bahçesinden bu yıl ilk kez yaklaşık 1 ton ürün elde etmeyi bekliyor.

Üretimde gelecek yıl tam kapasiteye ulaşmayı da hedefleyen Elmas, yaklaşık 6 ton ürün hasat etmeyi planlıyor.

Elmas, AA muhabirine, çocukluğunda ailesiyle fındık topladığı bahçenin yaklaşık 10 yıldır atıl durumda olduğunu söyledi.

Araziyi yeniden değerlendirmek için farklı ürünler üzerinde araştırma yaptığını belirten Elmas, proje kapsamında bahçenin temizlenerek üzüm fidanlarının dikildiğini anlattı.

Elmas, üzümün bölge şartlarına uygun olması nedeniyle bu üründe karar kıldığını ifade ederek, "Farklı ürünler baktım ama üzüm bölgenin endemik bitkisi aslında hiç ticari olarak yetiştirilmiş bir ürün değildi. Sürdürülebilir bir ürün istediğim için üzümü seçtim." dedi.

Proje kapsamında yetkililerin 5 yıl boyunca bahçede incelemelerde bulunacağını anlatan Elmas, üretim sürecini eşiyle birlikte yürüttüklerini dile getirdi ve "Mart ayında budaması oluyor. Haziran, temmuzda yabancı otlardan temizlemek için sık sık buraya geliyoruz, bakım için destek alıyoruz. Çalıştığım için eşimle birlikte bahçemize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elmas, bu yıl yüzde 50 kapasiteye ulaşan bahçeden elde etmeyi planladığı yaklaşık 1 ton üzümü, işlenmesi için anlaşma sağladıkları fabrikaya vereceklerini söyledi.

Çevresindeki üreticilere örnek olmak istiyor

Fındığa alternatif ve sürdürülebilir bir ürün ortaya koyarak mahalledeki arazi sahiplerine de örnek olmayı amaçlayan Elmas, çevresindekilerin üzüm bahçesine ilgisinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Elmas, başlangıçta bölgede üzüm yetiştiriciliğine mesafeli yaklaşanların bahçenin gelişimini gördükten sonra üretim ve kazanç konusunda kendisine sorular yöneltmeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı bir ürün olabilme ihtimalini göstermek ve alternatif başka bir ürün üretebilmekti dileğim. Eşimizin, dostumuzun bahçeye gelip sorular sorması, ürünü takip etmesi, kazanç getirip getirmeyeceğini sorması, bunlar beni çok mutlu ediyor. Bahçe tam kapasiteye ulaştığında onların buna destek vereceğini ve gönüllü olacağını düşünüyorum çünkü çok ilgililer, biz burayı dikerken herkes 'Ne üzümü, nereden çıktı? Buralarda olur mu?' diyorlardı. Şimdi merakla gelip soruyorlar."

Elmas, kadın girişimci olarak üzüm üretimine başlamakta cesaret gösterdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
OrtahisarTrabzonEkonomiGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Filmleri aratmayan soygun girişimi Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Tescilli güzel Türkiye’yi terk etti İşte yerleştiği ülke Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
12:39
Şamil Tayyar’da fon skandalıyla ilgili sert sözler: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar'da fon skandalıyla ilgili sert sözler: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
10:58
Yaptığı savunma kurtaramadı İşte Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanma gerekçesi
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:45:40. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da sağlık personeli, atıl fındık bahçesinden 1 ton İsabella üzümü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei