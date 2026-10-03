Trabzon\'da sağlık personeli, atıl fındık bahçesinden 1 ton İsabella üzümü bekliyor

Trabzon'da 28 yıllık sağlık personeli Yeşim Hellaç Elmas, yaklaşık 10 yıldır atıl durumdaki fındık bahçesinde devlet desteğiyle İsabella üzümü üretti.

Ortahisar ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki anestezi sekreteri Elmas, dedesinden babasına, babasından da 28 yıl önce kardeşleriyle kendisine kalan 3 dönümlük fındık bahçesini yeniden tarıma kazandırmak için 5 yıl önce çalışma başlattı.

İşinin ve özel hayatının yoğunluğu nedeniyle uzun yıllar yeterince ilgilenemediği eğimli arazide fındığa alternatif ürün yetiştirmek isteyen Elmas, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek araştırma yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırlanan "İsabella Üzüm Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nden yararlanan Elmas, 3 yıl önce temizlenen bahçesine 130 kök üzüm fidanı dikerek telli terbiye bağ sistemi kurdu.

Karadeniz'in yöresel ürünleri arasında yer alan ve "kokulu üzüm" olarak da bilinen İsabella üzümünü arazisinde yetiştiren Elmas, yüzde 60 devlet desteği aldığı bahçesinden bu yıl ilk kez yaklaşık 1 ton ürün elde etmeyi bekliyor.

Üretimde gelecek yıl tam kapasiteye ulaşmayı da hedefleyen Elmas, yaklaşık 6 ton ürün hasat etmeyi planlıyor.

Elmas, AA muhabirine, çocukluğunda ailesiyle fındık topladığı bahçenin yaklaşık 10 yıldır atıl durumda olduğunu söyledi.

Araziyi yeniden değerlendirmek için farklı ürünler üzerinde araştırma yaptığını belirten Elmas, proje kapsamında bahçenin temizlenerek üzüm fidanlarının dikildiğini anlattı.

Elmas, üzümün bölge şartlarına uygun olması nedeniyle bu üründe karar kıldığını ifade ederek, "Farklı ürünler baktım ama üzüm bölgenin endemik bitkisi aslında hiç ticari olarak yetiştirilmiş bir ürün değildi. Sürdürülebilir bir ürün istediğim için üzümü seçtim." dedi.

Proje kapsamında yetkililerin 5 yıl boyunca bahçede incelemelerde bulunacağını anlatan Elmas, üretim sürecini eşiyle birlikte yürüttüklerini dile getirdi ve "Mart ayında budaması oluyor. Haziran, temmuzda yabancı otlardan temizlemek için sık sık buraya geliyoruz, bakım için destek alıyoruz. Çalıştığım için eşimle birlikte bahçemize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elmas, bu yıl yüzde 50 kapasiteye ulaşan bahçeden elde etmeyi planladığı yaklaşık 1 ton üzümü, işlenmesi için anlaşma sağladıkları fabrikaya vereceklerini söyledi.

Çevresindeki üreticilere örnek olmak istiyor

Fındığa alternatif ve sürdürülebilir bir ürün ortaya koyarak mahalledeki arazi sahiplerine de örnek olmayı amaçlayan Elmas, çevresindekilerin üzüm bahçesine ilgisinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Elmas, başlangıçta bölgede üzüm yetiştiriciliğine mesafeli yaklaşanların bahçenin gelişimini gördükten sonra üretim ve kazanç konusunda kendisine sorular yöneltmeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı bir ürün olabilme ihtimalini göstermek ve alternatif başka bir ürün üretebilmekti dileğim. Eşimizin, dostumuzun bahçeye gelip sorular sorması, ürünü takip etmesi, kazanç getirip getirmeyeceğini sorması, bunlar beni çok mutlu ediyor. Bahçe tam kapasiteye ulaştığında onların buna destek vereceğini ve gönüllü olacağını düşünüyorum çünkü çok ilgililer, biz burayı dikerken herkes 'Ne üzümü, nereden çıktı? Buralarda olur mu?' diyorlardı. Şimdi merakla gelip soruyorlar."

Elmas, kadın girişimci olarak üzüm üretimine başlamakta cesaret gösterdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.