Trabzon'da Sanat ve Mizah Sergisi Açılışı: Daha Büyük Salon İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Sanat ve Mizah Sergisi Açılışı: Daha Büyük Salon İhtiyacı Vurgusu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışında Trabzon'da daha geniş sergi salonlarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Sanatın özgürlüğüne dikkat çeken Kaya, insanların yüzünü güldürecek etkinliklerin önemini vurguladı.

22.04.2025 10:02  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışında, Trabzon'da daha büyük sergi salonlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Trabzon gibi kadim kültürü olan bir kente bu küçük salonlar yakışmıyor. Bizler bu sorunu önceleyerek çözüme kavuşturacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Mizah Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışına katıldı. Trabzon Sanatevi'ndeki Salon Garajda gerçekleştirilen açılışa, Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç, Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, sergilenen eserlerin sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Salon ihtiyacımız had safhada"

45 karikatür ve 16 mizahi eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Başkan Kaya, Trabzon'da daha geniş sergilerin yapılabileceği salonlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu ihtiyaca yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirten Kaya, "Mizah Sanatı Derneği Başkanımız Adnan Taç'a bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Trabzon bir kültür sanat kenti, bir mizah kenti. Ama maalesef sokaklarımızda gülen insan sayısı çok az. Umut ediyorum ki bu tür etkinlikler, bu güzel işler, insanlarımızın yüzünün gülmesine vesile olur. Biz de bundan mutluluk çıkarmış oluruz. Mizah Sanatı Derneği Başkanımız Adnan Taç, salon ihtiyacımız olduğunu söyledi. Katılıyorum, gerçekten salon ihtiyacımız had safhada. Trabzon gibi kadim kültürü olan bir kente bu küçük salonlar yakışmıyor. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse bizler, Trabzon'umuzun kültür hayatına yakışır bir salon arayışı içerisindeyiz. İnşallah bizler bu sorunu önceleyerek çözeceğiz, bunun sözünü vermiş olalım" dedi.

"Sanatçı özgür olmalı ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli"

Sergideki eserleri çok değerli bulduğunu dile getiren Kaya, sanatın özgürlük boyutuna dikkat çekerek, "Sergiyi gezerken kah güldüm, kah düşündüm. Zaten mizahın amacı da bu. Cesaretle çizilmiş karikatürler var. Sanat özgürlük ister, sanat kısıtlanmayı kabul etmez. Sanatçı özgür olmalı ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Bugün maalesef bir takım kaygılar taşıyoruz. Umut ediyorum Türkiye demokrasi ile yönetilen, adaletsizliğin olmadığı, herkesin düşündüğü gibi yaşayabildiği, kendini ifade edebildiği güzel günlere bir an önce kavuşur" diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Kaya ve davetliler, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Trabzon, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Sanat ve Mizah Sergisi Açılışı: Daha Büyük Salon İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:46 Damacanaya 4 ayda 3 zam Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu
10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Sanat ve Mizah Sergisi Açılışı: Daha Büyük Salon İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement