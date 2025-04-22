Trabzon'da Sanat ve Mizah Sergisi Açılışı: Daha Büyük Salon İhtiyacı Vurgusu

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya , 11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışında, Trabzon 'da daha büyük sergi salonlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Trabzon gibi kadim kültürü olan bir kente bu küçük salonlar yakışmıyor. Bizler bu sorunu önceleyerek çözüme kavuşturacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Mizah Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışına katıldı. Trabzon Sanatevi'ndeki Salon Garajda gerçekleştirilen açılışa, Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç, Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, sergilenen eserlerin sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Salon ihtiyacımız had safhada"

45 karikatür ve 16 mizahi eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Başkan Kaya, Trabzon'da daha geniş sergilerin yapılabileceği salonlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu ihtiyaca yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirten Kaya, "Mizah Sanatı Derneği Başkanımız Adnan Taç'a bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Trabzon bir kültür sanat kenti, bir mizah kenti. Ama maalesef sokaklarımızda gülen insan sayısı çok az. Umut ediyorum ki bu tür etkinlikler, bu güzel işler, insanlarımızın yüzünün gülmesine vesile olur. Biz de bundan mutluluk çıkarmış oluruz. Mizah Sanatı Derneği Başkanımız Adnan Taç, salon ihtiyacımız olduğunu söyledi. Katılıyorum, gerçekten salon ihtiyacımız had safhada. Trabzon gibi kadim kültürü olan bir kente bu küçük salonlar yakışmıyor. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse bizler, Trabzon'umuzun kültür hayatına yakışır bir salon arayışı içerisindeyiz. İnşallah bizler bu sorunu önceleyerek çözeceğiz, bunun sözünü vermiş olalım" dedi.

"Sanatçı özgür olmalı ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli"

Sergideki eserleri çok değerli bulduğunu dile getiren Kaya, sanatın özgürlük boyutuna dikkat çekerek, "Sergiyi gezerken kah güldüm, kah düşündüm. Zaten mizahın amacı da bu. Cesaretle çizilmiş karikatürler var. Sanat özgürlük ister, sanat kısıtlanmayı kabul etmez. Sanatçı özgür olmalı ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Bugün maalesef bir takım kaygılar taşıyoruz. Umut ediyorum Türkiye demokrasi ile yönetilen, adaletsizliğin olmadığı, herkesin düşündüğü gibi yaşayabildiği, kendini ifade edebildiği güzel günlere bir an önce kavuşur" diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Kaya ve davetliler, sergiyi gezerek eserleri inceledi.