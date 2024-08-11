Trabzon'da şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik anıldı - Son Dakika
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Trabzon'da şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik anıldı

Trabzon\'da şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik anıldı

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

11.08.2024 14:25
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Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anne Hatice Gedik ve yakınları ile Trabzon'dan kente motosiklet konvoyuyla gelen vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde Bekbele Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu.

Hatice Gedik, gazetecilere, acısının hala taze olduğunu söyledi.

Vatandaşların ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Gedik, "Bu kadar şerefli ve onurluymuş benim oğlum, çok gurur duydum. Her yıl bu ayda acım yenileniyor." dedi.

Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyesi Halil Özkan da Trabzon şehitliğinden 8 Ağustos'ta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle yola çıktıklarını söyledi.

Ay Yıldız Motosiklet Federasyonu Başkanı Emre Berkil da Şehit Ferhat Gedik'i anmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Anne Hatice Gedik ve diğer ziyaretçiler, İskenderun Belediyesince düzenlenen kahvaltı programına da katıldı.

Programda, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman da yer aldı.

Motosikletli gruplar, daha sonra anne Hatice Gedik'in isteği üzerine şehit evine konvoy düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik anıldı - Son Dakika


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