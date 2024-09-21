Trabzon'da Sel Felaketi: Kadın Yaralandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından evini su basması sonucu yaralanan kadının tedavisi sürüyor.
İlçeye bağlı Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan Ayşenur Kaba'nın evini su bastı. Suyun sürüklediği rüsubatın altında kalan Kaba, komşularının yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine AKUT, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, ekiplerce sedyeye konularak evin balkonundan çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırılan Kaba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaba'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, Kaba'nın evden çıkartıldığı ve ambulansa taşındığı anlar, ekipler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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