Trabzon'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamını alev aldı.
Durumu fark eden sürücünün inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Antalya-Denizli karayolunda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatilden dönen vatandaşlar, 2 kilometrelik yol çalışması nedeniyle tek şeritli yolda ilerliyor. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Pendik'te bir vatandaş tarafından dükkanının önünde yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Karapınarlı vatandaşlar ve ilçe dışından gelen misafirler, aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlemek ise ziyaretçilerin çok hoşuna gitti.
Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.
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