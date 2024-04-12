Trabzon\'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

AB ve ABD, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.