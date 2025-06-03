Trabzon'da Şiddetli Yağmur sonrası Esnaflar Temizliğe Koştu

Trabzon'da sular çekilmeye, esnaf da temizliğe başladı

TRABZON - Trabzon'da bugün etkili olan şiddetli yağmur sonucu çok sayıda iş yerini su basarken, esnaflar yağmurun dinmesi ve suların çekilmeye başlaması ile birlikte iş yerlerini temizlemeye başladı.

Şehir merkezinde yoğun yağış sonrası dereler taşarken yollar, caddeler adeta göle döndü. Su baskınlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırma çalışmaları başlarken özellikle Pazarkapı mahallesi esnafı büyük mağduriyet yaşadı. Esnaflar yağmurun dinmesi ve suların da çekilmeye başlaması ile iş yerlerini temizlemeye başladı.

Yağmurun biraz daha sürmesi durumunda facianın yaşanabileceğini belirten çevre esnaflarından Gökhan Çolak, "Şu anda esnaflarımız batmış durumda. Bütün su buradan aşağı aktı. Kanallar rögarlarımız kapandı. Belediyelerden yardım bekliyoruz. Henüz belediyeden buraya herhangi bir takviye gelmedi. Yaklaşık 15 yıl önce burada bir afet yaşanmıştı şu an hiçbir belediye yetkilisi burada yok. Kendi imkanlarımızla rögarları açtık suyu çektirmeye başladık. Dükkanlarımız içerisi su doldu, büyük zarar var. Yağmur biraz daha devam etseydi buralar tamamen mahvolurdu" dedi.

Çevre esnaflarından Erkan Keleş ise esnafın kendi imkanlarıyla dükkanı temizleme çalıştığını kaydederek "Dükkanların hepsinde zarar var su işyerlerinin içerisine kadar girdi. Yağmur yarım saat daha devam etseydi buralar çok kötü olurdu. Şu an iyi biraz düzeldik" diye konuştu.