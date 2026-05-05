Trabzon\'da Sıfır Atık Çalıştayı Düzenlendi

05.05.2026 18:41
Trabzon'da 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda sıfır atık konusu ele alındı.

Trabzon'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, sıfır atık konusunda Türkiye'nin çok önemli yol katettiğini söyledi.

Ülke genelinde okul ve kamu kurumlarının büyük kısmının "Sıfır Atık Belgesi" aldığını belirten Öter, "Bilinçlendirme anlamında çok önemli etkisi oldu. Uluslararası alanda da bunun etkisini görmeye başladık." dedi.

Öter, sıfır atık konusunu sadece çöp ayrıştırma meselesi olarak görmediklerini vurgulayarak, "Bunun, havanın kalitesinden suyun kalitesine, toprağın kirlenmesine kadar birçok boyutuyla ele alınması gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Sıfır atık konusunun ele alınmasının önemine dikkati çeken Öter, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımda ve evsel kullanımda su tasarrufu kültürünün gelişmediğini zaman zaman dile getiriyoruz. O yüzden 'sıfır atık' derken sadece çöp ayrıştırma ve katı atık olarak olaya bakarsak yanlış bakarız. Sadece çevre sorunu olarak değil de çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız miras olarak bakmamız lazım. Geçmişte yaptığımız hataları çocuklarımızın da yapmaması için bu konuyu özellikle bilimsel açıdan sahaya daha iyi nasıl yansıtabiliriz diye düşünmemiz lazım."

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş ise sıfır atıkla ilgili son yıllarda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "2023 ve 2024 yıllarında özellikle çevre, iklim değişikliği, sıfır atık konularında dünyada enler yaşandı. Deniz yüzeyinde en yüksek sıcaklıklar ölçüldü." dedi.

Ursavaş, 134 ülkenin bir araya gelip politika belgelerine imza attığını belirterek, "Sadece bu politika belgelerini yazıp yayımlamak yetmiyor. Bu problemlerin üstesinden gelmek için gerçek anlamda bunları uygulamak, sahada yönetmek ve insan davranışına yansıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Songül Bayrak da çalıştayda ortak akılla sorunlara çözüm bulunacağını ifade etti.

Çalıştayın amacının Trabzon'daki çevre, atık ve kaynak yönetimiyle ilgili sorunları birlikte tespit etmek, uygulanabilir çözümler geliştirmek ve bu çözümleri somut hedeflere dönüştürmek olduğunu dile getiren Bayrak, "Sıfır Atık Projesi yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olmalıdır. İsraf, atık ve çevre sorunları artık sadece yerel değil, küresel bir mesele haline gelmiştir. Bu bağlamda hedefimiz kaynakları verimli kullanmak, israfı önlemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz'ın da konuşma yaptığı çalıştayda, iklim değişikliği, su verimliliği, gıda israfı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda 14 tematik masa oluşturuldu.

İki aşamalı modelle yürütülen çalıştayın ilk aşamasında tematik masalar aracılığıyla veri üretimi ve sorun analizi yapıldı. İkinci aşama olarak da elde edilen bulgular, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Valilik himayesinde Sıfır Atık Vakfınca koordine edilen çalıştay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KTÜ ve ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

