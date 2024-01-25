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Trabzon'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bıçak satışı üzerine iş yeri bulunan N.K. ile ağabeyi V.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. N.K, tabancayla V.K'ye ateş etti ve V.K bacağından yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan V.K hastanede tedavi altına alınırken, N.K gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon\'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
25.01.2024 - 20:57,
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçenin Çarşı Mahallesi'nde bıçak satışı üzerine iş yeri bulunan N.K. ile ağabeyi V.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.K, tabancayla V.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan V.K, hastanede tedavi altına alındı.

V.K'nin kız kardeşi N.K'nin ise gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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