Trabzon'da sobadan sızan gazdan anne ile kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trabzon'da sobadan sızan gazdan anne ile kızı yaşamını yitirdi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve kızı hayatını kaybetti.

31.01.2025 12:53  Güncelleme: 14:43
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Başkurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Başkurt Camisi'nde din görevlisi olan İdris Halil, evine geldiğinde annesi Saliha Halil ve kız kardeşi Zeliha Haliloğlu'nun hareketsiz olduğunu fark etti. Halil, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

İZMİT'TEN DOĞUM İÇİN GELMİŞLER

Sağlık ekibinin kontrolünde anne Saliha Halil ve kızı Zeliha Haliloğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, öldüğü belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve kızın gelinlerinin doğumu için Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Trabzon'a geldikleri öğrenildi.

Trabzon\'da sobadan sızan gazdan anne ile kızı yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da sobadan sızan gazdan anne ile kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika

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