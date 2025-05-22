Trabzon'da Su Fiyatlarına Zam Konusunda İndirim Talebi

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, TİSKİ Genel Kurulu'nda suya yapılacak kademeli zamların, mevcut ekonomik ortamda çok yüksek olduğunu dile getirerek, oranlarda indirime gidilmesi talebinde bulundu. Zorlu'nun talebi doğrultusunda yapılan indirimin ardından oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi bugün yapıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı Genel Kurul'da, TİSKİ Faaliyet Raporu ve TİSKİ Bütçe Kesin Hesabı'nın oy birliğiyle kabul edildi, su fiyatlarına yapılacak zamları içeren 2025 Mali Yılı Tarife Cetveli'nde değişiklikler yapılmasını öngören madde, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Hayati Yavuz tarafından okundu.

AKP'li Meclis Üyesi Yavuz, "Birinci kademe için yüzde 20 enflasyon oranını uygulayacağız. 8 ile 15 metreküp arası ikinci kademede enflasyon artı yüzde 8'lik bir artış öngördük. Üçüncü kademede ise 15 ton ve yukarısı için enflasyon artı yüzde 20'lik artışı komisyon olarak öngördük" dedi.

Söz konusu maddeyle ilgili söz alan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zorlu, su fiyatlarına yapılan zamların yüksek olduğunu dile getirerek, bu oranlarda indirim yapılmasını istedi.

Tarife değişikliğine neden gidildiğini soran Zorlu, şunları kaydetti:

"Su zamlarında, halkımız adına indirim talep ediyoruz"

"Bu tarife konusundaki değişikliği, geçen yıl 11. ayda yapmıştık. Aldığımız karardan 6 ayda niye döndük? Çünkü burada 0-15 metreküp ve 15 metreküpün üzeri diye ikiye bölmüştük. Şimdi neden 0-7, 7-15 ve 15 metreküp üzeri diye bölüyoruz, bu tarife değişikliğine niye gittik? İkincisi; 6 aylık enflasyonun yüzde 18-20'lerden bahsedildiği günlerde ve emekli maaşlarına gelecek zamların da yüzde 18 olarak yapılacağı düşünüldüğünde, bu zamların çok fazla olduğunu düşünüyorum. Elbette TİSKİ'nin yapması gereken yatırımlar ve atması gereken adımlar olduğunu biliyoruz. Ama şunu düzeltelim, 7-15 arası, enflasyon artı yüzde 20 değil, direkt yüzde 30 gibi bir zamma karşılık geliyor. 15 metreküp üzerine de yüzde 40 zam yapmış oluyorsunuz. Bizim önerimiz şudur; mademki komisyonumuz böyle bir karar aldı, burada 7 ve 15 metreküp arasını yüzde 25 olarak, 15 metreküp üzerini de yüzde 30 olarak öneriyoruz. Çünkü vatandaş ekonomik olarak zaten sıkıntıda. Bunu halkımız adına sizden rica ediyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Zorlu'nun indirim önerisini dikkate alarak 2025 Mali Yılı Tarife Cetveli'nde yapılması gereken değişiklikleri meclisin onayına sundu. Oylamada 2025 Mali Yılı Tarife Cetveli, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.