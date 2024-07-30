Trabzon'da şüpheli çanta yolcu otobüsünün bagajından düştü - Son Dakika
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Trabzon'da şüpheli çanta yolcu otobüsünün bagajından düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Beşirli Akıllı kavşakta şüpheli bir çanta ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede çantanın, şehirler arası yolculuk yapan bir otobüsün açık kalan bagajından düştüğü tespit edildi. Çanta sahibi yolcuyla iletişime geçilerek çantasının teslim alınacağı bildirildi.

30.07.2024 21:45
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kara yolu üzerindeki şüpheli bir çantanın, yolcu otobüsünün açık kalan bagajından düştüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşirli Akıllı kavşakta şüpheli çanta ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, KGYS kameraları aracılığıyla yapılan görüntü incelemesinde çantanın şehirler arası yolculuk yapan bir otobüsün açık kalan bagajından düştüğünü tespit etti.

Otobüsün plakası yine kameralar aracılığıyla belirlenerek, çanta sahibi yolcuya ulaşıldı.

Yapılan görüşmede, şehir dışında olduğunu belirten yolcunun Trabzon'a dönüşünde çantasını teslim alacağını bildirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da şüpheli çanta yolcu otobüsünün bagajından düştü - Son Dakika

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