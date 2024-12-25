Trabzon'da Teleferik Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Teleferik Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uzun yıllardır beklenen teleferik projesi için bir yapımcı firma ile temasa geçtiklerini ve fizibilite uygun olursa projeye yakın zamanda start vereceklerini açıkladı.

25.12.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllardır konuşuluyordu ancak bir türlü yapılamamıştı

Trabzon'da teleferik projesi için adımlar atıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"On gün önce teleferik konusunda bir yapımcı firma ile temasımız oldu"

"Eğer fizibilite uygunluğu olursa yakın bir zamanda start vereceğiz"

TRABZON - Trabzon'da uzun yıllar konuşulan ancak bir türlü uygulamaya konulamayan teleferik projesi için start verildi.

Boztepe ile Ganita arasında kurulması planlanan teleferik projesiyle ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, on gün önce teleferik konusunda yapımcı bir firma ile temasa geçtiklerini belirterek fizibilite yönünden uygunluğu olması halinde yakın bir zamanda startını vereceklerini söyledi.

Teleferik konusunda bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Genç, "Teleferik konusunda bir çalışma var. Daha önceki dönem Ortahisar Belediyesinde iken teleferik düşüncelerimizin arasında idi. Biz bunu Meydan-İskenderpaşa ile Boztepe arası düşünmüştük ama daha sonra haklı bir görüş de buranın çok çok yoğunlaşacağı yönünde oldu. On gün önce teleferik konusunda bir yapımcı firma ile temasımız oldu. Ganita'da güzel bir alanımız oluştu, onun hemen batısında geniş bir otopark var. Dolayısıyla şu anda bir fizibilite çalışması yaptırıyorum. Bu çalışma nihayetlenmediği için sizlerle beraber paylaşmadım. Teleferiğin taşıyıcı büyük ayakları oturacağı yer tespitlerinde önemli oranda bir sorun çıkmaz ise teleferiği inşallah bu dönem şehrimize kazandırmak istiyoruz. Başlangıç noktamız Ganita, orası da yoğun bir yaşam alanımız oldu. Pazarkapı alanımızı Ganita'ya bağlayacak bir ekolojik köprü projemiz de vardı onunda startını verdik başlattık. Dolayısıyla Pazarkapı'daki sirkülasyonumuz da Ganita birbirine beraber bir yaya ekolojik köprüyle güzel bir köprüyle bağlanacak. Teleferiği de başlangıç noktası orası bitiş noktası da Boztepe olmak üzere bir planlanmamız var. Eğer fizibilite uygunluğu olursa yakın bir zamanda start vereceğiz" diye konuştu.

(BK-TŞ-ÖS-Y)

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Trabzon, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Teleferik Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:52 Meclis’te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında ’sapık’ tartışması Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 23:54:46. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Teleferik Projesi İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.