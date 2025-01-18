TRABZON'un Akçaabat ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki 55 APB 501 plakalı TIR, Alaattin K. idaresindeki 34 UNF 37 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, refüje çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
HABER-KAMERA TRABZON,
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da TIR ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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