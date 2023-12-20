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Trabzon Yomra'da tıra arkadan çarpan araçta 5 yaralı - Son Dakika
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Trabzon Yomra'da tıra arkadan çarpan araçta 5 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trabzon Yomra\'da tıra arkadan çarpan araçta 5 yaralı
20.12.2023 - 14:01,
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Trabzon'un Yomra ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 53 ABC 055 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki 52 DD 702 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine, 2'si ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon Yomra'da tıra arkadan çarpan araçta 5 yaralı - Son Dakika
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