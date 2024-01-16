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Trabzon'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada otomobil, kamyonete çarptıktan sonra refüje ve sinyalizasyon direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan aile üyeleri Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trabzon\'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı
16.01.2024 - 17:09,
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Merkez Mahallesi Liman Kavşağı'nda O.O'nun kullandığı 08 EA 610 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 06 EAP 782 plakalı kamyonete çarptıktan sonra refüje, ardından da sinyalizasyon direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü O.O. ile eşi H.O. ve çocukları N.O, A.O. ve Z.N.O. Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon yönünde trafik, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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