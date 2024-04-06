Trabzon'da trafikte tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da trafikte tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Trabzon\'da trafikte tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda gerçekleşen olayda, B.T isimli sürücü, kendi aracının içinden ateş edilerek karnından yaralandı. Emniyet tarafından gözaltına alınan F.K isimli zanlı, Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi ve savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. Yaralı sürücü B.T'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

06.04.2024 22:31  Güncelleme: 22:46
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda trafikte tartıştığı 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T'yi, kendi aracının içinden silahla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

F.K, savcılık sorgusu sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda karnından yaralanan 35 yaşındaki B.T'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

Trabzon, Sürmene, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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