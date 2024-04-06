Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda trafikte tartıştığı 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T'yi, kendi aracının içinden silahla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.
F.K, savcılık sorgusu sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayda karnından yaralanan 35 yaşındaki B.T'nin hastanede tedavisi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da trafikte tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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