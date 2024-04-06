Trabzon\'da trafikte tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Şarkışla'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan Muhtar Bünyamin Demiral'e ait müstakil evin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.