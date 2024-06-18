Trabzon'da Turizm Zabıtası Kaybolan Çocuğu Buldu

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Trabzon'da Turizm Zabıtası faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Zabıta ekipleri şehir merkezinde hizmete devam ediyor.

Ekipler, geçtiğimiz günlerde ailesi ile gezerken kaybolan yabancı uyruklu 4 yaşındaki Muhammed A.B'yi bularak Turizm Zabıta Ofisi'ne getirdi.

Polisin ulaştığı aile, Turizm Zabıta Ofisi'ne gelerek çocuğu teslim aldı.

Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, polise ve Turizm Zabıta ekiplerine teşekkür etti.