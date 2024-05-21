Trabzon'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı düzenlendi

Trabzon\'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı düzenlendi

Trabzon'da Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı UMKE faaliyet planında yer alan tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata 100 UMKE personeli ve 24 araç katıldı. Tatbikat kapsamında acil müdahale üniteleri ve sağlık afet koordinasyon merkezi kuruldu. Yaralılara müdahale edildi ve tatbikat 24 saat sürecek.

21.05.2024 17:43
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Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 15. Bölge Tatbikatı" yapıldı.

İpekyolu Fuar Alanı'nda düzenlenen tatbikata, Trabzon'un yanı sıra Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'den 100 UMKE personeli, 24 araçla katıldı.

Tatbikat kapsamında alana acil müdahale üniteleri, barınma çadırları, sağlık afet koordinasyon merkezi kuruldu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'ya bilgi veren Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, senaryo gereği UMKE personelinin selden etkilenen yaralılara müdahale edeceğini söyledi.

Tatbikatta 112 ambulanslarıyla alana getirilen yaralılar, acil müdahale ünitelerine alındı. Yaralılara, sağlık personeli tarafından gerekli müdahalelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Usta, tatbikatın ardından gazetecilere, bölgesel bazdaki tatbikatta Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon'dan gelen personelin yer aldığını anlattı.

"Elimizden geldiğince personelimizi hazır hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da tatbikatlar işimize yarıyor." diyen Usta, şöyle devam etti:

"Gördüğünüz sahada 24 araç ve 100 personelle bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz ama şu anda da hazır olduğunu milletimizin bilmesini istiyorum. Ulusal ve uluslararası arenada UMKE bir marka haline dönüştü. Sağlık Bakanlığımız her koşulda bütün yatırımını UMKE'ye yapıyor. Tam teşekküllü hale getiriyor."

Usta, Trabzon'un oldukça iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Gittiğimiz her türlü olayda veya tatbikatta varlığımızı hissettiriyoruz. Bölgemiz, ilimiz anlamında afetlerde yüzümüzün akıyla görevimizi harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu şekilde oldu, bundan sonrası için de bu tatbikatlardan istifade etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Tatbikatın 24 saat süreceğini ve gece boyunca hem hasta trafiği hem de faaliyetlerin süreceğini kaydeden Usta, akşam saatlerinde tatbikatı yerinde gözlemleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

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