Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gram Esrar ve 92 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gram Esrar ve 92 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gram Esrar ve 92 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 14,23 gram kubar esrar, 92 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Operasyonlara katılan ekiplerin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçileri de görev aldı. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

09.02.2024 14:43
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Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile polis merkezleri amirliklerinde görevli ekiplerin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 14,23 gram kubar esrar, 92 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gram Esrar ve 92 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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