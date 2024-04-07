Trabzon\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Ramazan ayında 10 Bin kişiye iftar verdi

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca kent merkezinde kurulan çadırlarda 10 Bin kişiye iftar verdi. Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüler tarafından kurulan çadırlarda her gün 300 Manisalı oruçlarını açtı. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yapılan bu iyilik hareketine katkıda bulunan hayırseverlere, tedarik ve sunum çözümleri ile destek olan kişi ve kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.