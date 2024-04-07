Trabzon\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Ekipler, uyuşturucu madde temin ettiği ve satışını yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametinde arama yaptı.
Uyuşturucu madde tespit köpeği Aynaz'ın da katıldığı operasyonda, 20 gram kubar esrar, hassas terazi ve 23 bin 200 lira ele geçirildi.
Şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyreden bir panelvan, lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
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