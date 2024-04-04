Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi

Trabzon\'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi

Trabzon'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, gerekli önlemler alınmadığı için dorsesinden yola kömür dökülen iki kamyonun sürücüsüne 6 bin 270 lira ceza uygulandı. Ayrıca, yük taşıyıp üzerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne de 17 bin 280 lira ceza kesildi. Toplamda kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildiği belirtildi.

04.04.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
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Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart-4 Nisan tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.

Gerekli önlemler alınmadığı için dorsesinden yola kömür dökülen iki kamyonun sürücüsüne 6 bin 270 lira ceza uygulandı.

Yük taşıyıp üzerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne de 17 bin 280 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Güvenlik, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi - Son Dakika
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