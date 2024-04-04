Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart-4 Nisan tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.
Gerekli önlemler alınmadığı için dorsesinden yola kömür dökülen iki kamyonun sürücüsüne 6 bin 270 lira ceza uygulandı.
Yük taşıyıp üzerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne de 17 bin 280 lira ceza kesildi.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, kanala düşmeden son anda durmasıyla facianın önüne geçti. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
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