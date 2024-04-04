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Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart-4 Nisan tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.

Gerekli önlemler alınmadığı için dorsesinden yola kömür dökülen iki kamyonun sürücüsüne 6 bin 270 lira ceza uygulandı.

Yük taşıyıp üzerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne de 17 bin 280 lira ceza kesildi.