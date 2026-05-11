Trabzon'da Yasak Avcılığa Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Yasak Avcılığa Geçit Yok

Trabzon\'da Yasak Avcılığa Geçit Yok
11.05.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da denetimlerde 3 bin metre yasadışı kalkan ağına el konuldu, sürdürülebilir balıkçılık vurgulandı.

Trabzon'da yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarında yapılan denetimlerde 3 bin metre kalkan ağına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri denetim ekiplerince su ürünleri koruma kontrol faaliyetlerinin, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, toptancı hali ve perakende satış yerlerinin yanı sıra denizde de aralıksız devam ettiğini belirtti. ???????

Kaplan, yapılan denetimlerde Su Ürünleri Tebliği ile getirilen düzenlemelere uygunluğun kontrol edildiğini ifade ederek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Özellikle 15 Nisan'da başlayan ve 15 Haziran'a kadar devam edecek olan kalkan balığı av yasağı kapsamında yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"İl Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekiplerince müdürlüğümüze ait su ürünleri kontrol gemisiyle gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen takribi 3 bin metre kalkan ağına el konulmuştur. Ağlarda canlı olarak yakalanan anaç özelliği taşıyan kalkan balıklarının ise Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Söz konusu balıkların türün devamlılığının sağlanması ve balıklandırma çalışmalarında değerlendirilmesi açısından önemlidir."

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Yasak Avcılığa Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

18:26
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:46:44. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Yasak Avcılığa Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.