Trabzon\'da Yolcu Minibüsü Yangını

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde seyir sırasında alev alan yolcu minibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, minibüsü yol kenarına çekerek yolcularla birlikte dışarı çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.