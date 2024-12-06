Trabzon'da evine girdikleri 69 yaşındaki kadının el ve ayaklarını bağlayarak ziynet eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Tonya ilçesine bağlı Sağrı Mahallesi'nde 24 Kasım'da H.F'nin evine giren yüzleri maskeli kişiler tarafından bağlandıktan sonra ziynet eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B. (24) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
H.C, H.U. ve F.B. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "yağma" suçundan tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Ziynet Eşyası Gasbı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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