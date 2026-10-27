Trabzon'daki üniversitelere İŞKUR Gençlik Programı'nda 1820 öğrenci kontenjanı ayrıldı

Trabzon'da üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanması ve çalışma hayatına hazırlanması amacıyla düzenlenecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1820 öğrenciye kontenjan ayrıldı.

İŞKUR Trabzon Şubesinden yapılan açıklamada, programın İŞKUR, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde yürütüleceği belirtildi.

Program kapsamında KTÜ için 1370, Trabzon Üniversitesi için 420 ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 30 kişilik kontenjan oluşturulduğu kaydedildi.

KTÜ ve Trabzon Üniversitesi için başvuruların 26-30 Ekim tarihlerinde İŞKUR'un internet sitesi veya İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Üniversitesi için kura 4 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi için ise 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programların 23 Kasım 2026 tarihinde başlaması ve 31 Mayıs 2027 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan 30 kişilik programın başvuru tarihleri ve diğer detayları ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacaktır."

Açıklamada, program kapsamında öğrencilere haftada 3 gün katılım sağlamaları karşılığında, katıldıkları her gün için 1375 lira ödeme yapılacağı aktarıldı.