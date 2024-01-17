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Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden minibüs dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden minibüs dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı

Trabzon'dan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giden Ahmet Tost'un kullandığı minibüs, Süme Deresi mevkisinde dereye yuvarlandı. Olayda yaralanan sürücü, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon\'dan Gümüşhane\'ye giden minibüs dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı
17.01.2024 - 14:02,
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Trabzon'dan, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giderken dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı.

İlçenin Süme Deresi mevkisinde Ahmet Tost'un (66) kullandığı 61 S 4133 plakalı konfeksiyon malzemesi yüklü minibüs, dereye yuvarlandı.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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