Trabzon\'dan Gümüşhane\'ye giden minibüs dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı

13:58 • •
Trabzon'dan, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giderken dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı.
İlçenin Süme Deresi mevkisinde Ahmet Tost'un (66) kullandığı 61 S 4133 plakalı konfeksiyon malzemesi yüklü minibüs, dereye yuvarlandı.
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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