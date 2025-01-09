Trabzon Havalimanı Uçak Kazası Davası D düştü - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı Uçak Kazası Davası D düştü

2018'deki pistten çıkma olayında pilotların yargılandığı davada düşme kararı verildi.

09.01.2025 14:16
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Trabzon Havalimanı'nda 7 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılandığı davanın düşmesine karar verildi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sebebiyle hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklardan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı.

Duruşmada Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu, tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyada yer aldığını hatırlatarak, müştekilerin şikayet hakkının bulunmadığını ileri sürdü.

Davada düşme kararı verilmesini isteyen Sağıroğlu, aksi takdirde müvekkilinin beraatını talep etti.

Yavuz'un avukatı Hasan Özköse de tüm müştekilerin noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu yineledi.

Müştekilerin, uçak durduktan sonra açılan kapıdan içeriye sızan hidrolik sıvısı ve söndürme köpüğü nedeniyle yaralandıklarını ileri süren Özköse, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık pilotlar hakkında her ne kadar birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olmaktan kamu davası açılsa da şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak denize metreler kala durabilmişti. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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