Trabzon Of'ta Psikolojik Danışmanlara Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Trabzon Of'ta Psikolojik Danışmanlara Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi Verildi

Trabzon Of\'ta Psikolojik Danışmanlara Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi Verildi

Trabzon'un Of ilçesinde, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi' projesi kapsamında, 30 psikolojik danışmana 4 gün süren bir eğitim verildi. Eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine, ilçe ve il milli eğitim müdürleri ve diğer yetkililer katıldı. Kaymakam Demirer, katılımcıları kutlayarak, eğitim adına yapılacak her türlü proje imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

10.05.2024 19:13
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Trabzon'un Of ilçesinde, "Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi" projesi kapsamında psikolojik danışmanlara eğitim verildi.

Öğrenciler ve ebeveynlerinin sosyal becerilerinin gelişmesi, kişilik yapılarını anlayarak öz farkındalıklarının artması, sosyal ilişkilerinin ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce "Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi" proje hazırlandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile yürütülen proje kapsamında, 30 psikolojik danışmana 4 gün eğitim verildi.

Eğitimin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen sertifika törenine, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı ve Uzman Psikolojik Danışman Hilal Akan katıldı.

Kaymakam Demirer, programı başarıyla tamamlayan katılımcıları kutlayarak, eğitim adına yapılacak her türlü proje imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

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