Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize\'de yeni eğitim yılı başladı

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de yeni eğitim-öğretim yılında ders zili çaldı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Mehmet Ali Tuna İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Şahin, il genelinde 626 okulda 144 bin 112 öğrenci için ilk ders zilinin çaldığını belirtti.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da yer aldı.

Ordu

Ordu'da 572 okulda 121 bin 557 öğrenci, 6 bin 684 derslikte düzenlenen törenlerin ardından dersbaşı yaptı.

Kent genelinde 11 bin 89 öğretmenin okullarda görev aldığı öğrenildi.

Bazı velilerin çocuklarını beklediği okul çevrelerinde polis ekiplerinin görev aldığı görüldü.

Giresun

Giresun'da 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Koç, il genelinde 407 okulda, 63 bin 50 öğrenci ve 6 bin 15 öğretmen ile yeni eğitim-öğretim yılının başladığını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koç, "Yeni bir eğitim yılı, yeni hedefler ve yeni hayaller demektir. Derslerinize çalışın, merak edin, kendinizi geliştirin. Başarısızlıklarla karşılaştığınızda asla vazgeçmeyin. Unutmayın, geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz." dedi.

Koç, çocukların eğitiminin yanı sıra güvenliğin de büyük önem taşıdığını, okullarda ve çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını vurguladı.

Öğrencilerin halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilediği törende, ilköğretim haftasıyla ilgili şiirler okundu.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta yeni eğitim ve öğretim döneminde 133 okulda 1022 öğretmen eşliğinde 14 bin 103 öğrenci için ders zili çaldı.

Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Bayburt Ortaokulu'ndaki törene katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zilini çalan Eldivan ve Memiş, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Artvin

Artvin Vakıfbank İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Turan Ergün, kentte yeni eğitim öğretim yılına 156 okul, 1681 derslik, 2 bin 203 öğretmen ve 22 bin 65 öğrenciyle başladıklarını söyledi.

Artvin'in eğitim altyapısı açısından iyi durumda olduğunu belirten Ergün, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında kentin avantajlı konumda bulunduğunu ifade etti.

Ergün, kentte daha önce uygulanan "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" projesinin bu yıl da kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Vali Ergün'ün ilk ders zilini çalmasının ardından öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı.

Rize

Rize'de Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 59 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

Eğitim öğretimin gerçekleştirildiği fiziki mekanları güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Bu okulda sene içinde çok ciddi bir güçlendirme yaptık. Geçen seneden itibaren yıkıp yeniden yaptığımız veya ağır güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz okullarımızla eğitim öğretimin fiziki mekanlarını güçlendiriyoruz. Bu sene de devam edeceğiz. Hem yıkıp yenileyeceğimiz hem de güçlendirme yapacağımız okullarımız var. Zannediyorum bu seneden sonra artık ciddi manada ihtiyacı da toparlamış olacağız."

Baydaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin üçüncü yılında uygulanacağını hatırlatarak, eğitim öğretim yılı başlangıç temasının da kardeşlik olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Baydaş ile Belediye Başkanı Metin, sembolik olarak ilk ders zilini çaldı.

Baydaş ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.