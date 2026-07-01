Karadeniz\'de Kabotaj Bayramı coşkusu

Trabzon, Ordu ve Giresun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'daki ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

Trabzon Bölge Liman Başkanı Cengiz Akköse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Trabzon Limanı'nda devam eden törende ise Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile Akköse, römorkörle denize açıldı.

Vali Şahin ve beraberindekiler, şehitler için dua edilmesinin ardından denize çelenk bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de su altında Türk bayrağı açtı.

Ordu

Ordu'da da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahilindeki iskelede düzenlenen programda, protokol üyelerince deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

TCG Tuzla Karakol Gemisi'nin ziyarete açılmasının ardından teknelerle deniz turu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, milli egemenliğin ve bağımsızlığın önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise deniz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı programda, çuval ile yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi işbirliğinde organize edilen programa, Kaymakam Fatma Turhan Keser, Garnizon Komutanı Hava Muharebe Üsteğmen Ercan Kazaz ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun'daki tören ise limandaki Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Koç, Giresun Liman Başkanlığınca düzenlenen törende, güçlü bir denizcilik anlayışının, güçlü ekonomi ve güçlü bir gelecek vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Mavi vatanın sadece denizlerdeki hak ve menfaatleri ifade eden bir kavram değil, aynı zamanda bağımsızlığın, güvenliğin ve güçlü Türkiye idealinin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Koç, denizlere sahip çıkmak ve korumanın en önemli vazifelerden biri olduğunu vurguladı.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programda, Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu, Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş ile Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden birincilikle mezun olanlara ödülleri verildi.

Tören, denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Görele ve Tirebolu ilçelerinde de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenlerle kutlandı.