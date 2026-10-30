Trabzon Ortahisar'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltında

Trabzon Ortahisar'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Çukurçayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla yaralanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çukurçayır Mahallesi'nde Ömer Faruk Bostan (26) ile S.S. (44) ve E.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine S.S. tabancayla Bostan'ı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Bostan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?