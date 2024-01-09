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Trabzon Şalpazarı'nda afet tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon Şalpazarı'nda afet tatbikatı gerçekleştirildi

Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu tarafından Düzköy Mahallesi Köprüsü mevkisinde afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangın, kentsel ve doğada arama kurtarma senaryoları uygulandı. Tatbikatta çıkarılan yangında baygınlık geçirenler kurtarılarak UMKE'ye teslim edildi ve yangın söndürüldü. Doğada arama kurtarma tatbikatında ise yuvarlanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Tatbikat, ortak kriz yönetimi ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Trabzon Şalpazarı\'nda afet tatbikatı gerçekleştirildi
09.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:12
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulunca Düzköy Mahallesi Köprüsü mevkisindeki tatbikatta, yangın, kentsel ve doğada arama kurtarma yapıldı.

Sağanak altında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkarılan yangında baygınlık geçirenler kurtarılarak UMKE'ye teslim edildi, yangın söndürüldü.

Doğada arama kurtarma tatbikatında ise engebeli arazide yuvarlanan kişi bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dönüş Gençer, risk durumlarında ve afetlere karşı ortak kriz yönetiminin önemini gösteren başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatı, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri de takip etti.

Kaynak: AA
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