Trabzon Şalpazarı\'nda Belediye Meclisi kasım toplantısında kentsel dönüşüm ele alındı

Trabzon Şalpazarı'nda Belediye Meclisi kasım toplantısında kentsel dönüşüm ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Belediye Meclisinin kasım toplantısı Başkan Refik Kurukız başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilçedeki faaliyetler ile İzmir gezisine ilişkin slayt sunuldu, Kurukız kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Belediye Meclisinin kasım toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Refik Kurukız başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede gerçekleştirilen faaliyetler ile İzmir gezisine ilişkin slayt gösterisi sunuldu.
Toplantıda konuşan Kurukız, kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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