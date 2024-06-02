Trabzon Teknoloji Festivali Ödül Töreniyle Son Buldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Trabzon Teknoloji Derneğince organize edilen festival, ödül töreniyle sona erdi.
Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "TTFEST ile Hedef Geleceğimiz" mottosuyla düzenlenen "Trabzon Teknoloji Festivali"nde 147 proje, 5 farklı alanda yarıştı.
İki gün süren festivalde, öğrencilerin projeleri sergilenirken, konser ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.
Festivalin sonucunda da ödül töreni düzenlendi.
Bu kapsamda da İnsansız deniz araçları kategorisinde SİDA takımı birinci, AKINCILAR-S takımı ikinci oldu.
İnsansız kara araçları kategorisinde ise TEKNO GLADYATÖRLER takımı birinci olurken, FIRTINA takımı ikinciliği elde etti.
Mansiyon ödüllerini, insansız deniz araçları üniversite kategorisinde CREATINY AUV takımı, insansız hava araçları lise kategorisinde HIRÇIN DALGA takımı ve insansız kara araçları ortaokul kategorisinde ALTIN KARTALLAR takımı kazandı.
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