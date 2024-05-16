Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti Tiflis\'te Sağlık Turizmi Projesi İçin Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği proje kapsamında TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, TTSO Meclis Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu, Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkililerinden oluşan heyet Tiflis'te temaslarda bulundu.

Heyet, Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Oktay Öztürk, THY Gürcistan Genel Müdürü Kenan İnce, MÜSİAD Tiflis Şube Başkanı İzzet Yaprak ve yönetim kurulu üyeleri, Gürcistan havayolu firması Geoskys Yönetim Kurulu Başkanı Shalva Kiknadze ve Marneuli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zura Pangani ile görüştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Başkanı Çelebi, büyük potansiyele sahip sağlık turizminin gelişmesinin en etkili yolunun direkt uçak seferleri olduğuna işaret ederek, "Trabzon-Tiflis uçakla 40 dakika. Ancak şu andaki şartlarda İstanbul üzerinden 7-8 saatlik bir yolculukla Tiflis'ten Trabzon'a gelinebiliyor. Hiçbir hasta bu kadar uzun bir yolculuğa mecbur bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Usta da kamu ve özel hastaneler olarak tüm güçleriyle sağlık turizmine katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sağlık turizminde İstanbul ve Ankara'ya göre iyi olduğumuz yönlerimiz var. Karşılıklı işbirliği içinde yürümek istiyoruz. Şehir Hastanesi de bitince sağlık turizmi imkanlarımız daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.